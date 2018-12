Afera z kierowcą Jarosława Kaczyńskiego. Ujawniamy nowe fakty

Jak ustaliła Wirtualna Polska, policjant który nie wpuścił auta z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na konwencję wyborczą PiS nie pracuje już w policji, a w wojsku. Rozkaz o przeniesieniu nadszedł po incydencie. Tymczasem po naszym artykule posłowie opozycji zwracają się o interwencję do premiera.

Kierowca prezesa PiS miał grozić policjantowi zwolnieniem ze służby i straszyć reakcją przełożonych. Ostatecznie jednak auto z Kaczyńskim zostało przepuszczone i wjechało na parking, na którym parkował również premier Mateusz Morawiecki . Wewnętrzne postępowanie wykazało, że policjant zachował się zgodnie z procedurami. Ale, jak ustaliła Wirtualna Polska, po zdarzeniu (30 września) przestał pracować w policji i przeniósł się na służbę do wojska.

Jak nas zapewniała Komenda Główna Policji, incydent nie miał wpływu na zmianę miejsca pracy. Dziś otrzymaliśmy więcej informacji na ten temat. – Faktyznie rozkaz o powołaniu go do zawodowej służby wojskowej przyszedł na początku października. W pierwszym tygodniu października. Ale rozmowy o zmianie pracy trwały dużo wcześniej niż przed incydentem. Motywacją do zmiany służby miała być poprawa sytuacji finansowej funkcjonariusza – zapewnia nasze źródło w polskiej policji.