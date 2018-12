Policjant nie chciał wpuścić auta Kaczyńskiego. To spotkało go później...

Jak ustaliła Wirtualna Polska, pod koniec września w Bydgoszczy miało dojść do nieprzyjemnego incydentu z udziałem kierowcy prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Kiedy jeden z policjantów nie chciał przepuścić auta z politykiem w środku, kierowca miał odgrażać się zwolnieniem mundurowego z pracy.

Chwilę później pod Filharmonią pojawiają się dwa samochody. Wiozą prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego . Nasz informator: – W jednym aucie jechał prezes, w drugim ochroniarze polityka. Samochody również chciały wjechać na parking z tyłu Filharmonii. Pierwsze auto z prezesem w środku wjechało pod prąd na drogę jednokierunkową. Zostało zatrzymane przez jednego z funkcjonariuszy. Z auta wysiadł mężczyzna, który przedstawił się jako kierowca Jarosława Kaczyńskiego. Był nieprzyjemny i opryskliwy. Zażądał przepuszczenia. Policjant odmówił. Kierowca prezesa miał grozić funkcjonariuszowi, że zwolni go z pracy. Żądał wpuszczenia go na parking – mówi nam nasz informator.

Co się działo dalej? – Zaczęło być nerwowo. Rozdzwoniły się telefony. Z samej góry. Po konsultacjach z funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa samochody z prezesem PiS wpuszczono na parking. Zaparkował również na tyłach Filharmonii. Wpisano go na listę jako gościa premiera Morawieckiego – dodaje nasz informator.

Co na to policja? Potwierdza Wirtualnej Polsce, że do zdarzenia z udziałem kierowcy doszło. - Kierowca, który nie zastosował się do zakazu wjazdu w określonym kierunku, został pouczony za popełnione wykroczenie – informuje WP Monika Chlebicz, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy.