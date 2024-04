Afera z inwigilacją Sienkiewicza. Zadała kluczowe pytanie

W czwartek Borys Budka poinformował, że dotarł do dokumentów, z których wynika, iż Orlen zlecił inwigilację Bartłomieja Sienkiewicza w środku kampanii wyborczej w 2023 r. Posłanka KO Joanna Kluzik-Rostkowska mówiła w programie "Tłit", że w tamtym czasie jej partyjny kolega przygotowywał się do objęcia teki ministra kultury i przygotowaniem zmian w mediach publicznych. - Nie dziwi mnie to, bo państwo w czasach PiS-u to było państwo na podsłuchu. (...) Zrobili z nich narzędzie polityczne. (...) Trudno mi jest sobie wyobrazić, dlaczego akurat miesiąc przed wyborami, które zwiastowały porażkę PiS-u, zajęto się Sienkiewiczem - stwierdziła posłanka, komentując wyjaśnienia Daniela Obajtka w mediach społecznościowych.

Rozwiń