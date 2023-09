Afera wizowa i "dziwne milczenie rządzących". Ekspert ostrzega: "będą dokładniej przyglądać się wizom"

- Do tej pory domniemanie było takie, że jeśli ktoś ma podstemplowaną polską wizę, to jest ona wiarygodna. Jeżeli dochodziłoby do wydawania wiz "na lewo", to strażnik graniczny w Paryżu nie może mieć pewności, czy ta osoba naprawdę jedzie na studia do Warszawy, czy może chce zostać we Francji, a może będzie próbowała pojechać gdzieś indziej. Tracimy element zaufania do dokumentu wydawanego przez Polskę. To już się wylało – zaznacza.