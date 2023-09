Afera wizowa. Będzie kontrola u Czarnka

KO zapowiada kolejne kontrole ws. afery wizowej. Według posła Marcina Kierwińskiego jeden z tropów może prowadzić do Ministerstwa Edukacji i Nauki. - Kolejni politycy PiS przystąpili do ofensywy medialnej i mówią, że nie ma problemu, a problem jest. W najbliższych dniach pokażemy kolejne odsłony tego problemu. Już teraz mogę powiedzieć, że będziemy zajmować się kolejnym ministerstwem, które było w ten proceder zaangażowane - zapowiedział Marcin Kierwiński. - Pójdziemy tam z kontrolą. Mówię o Ministerstwie Edukacji i Nauki. Jest tam margines działań na styku wydawania wiz, który należy sprawdzić. Będziemy tam rozpoczynać kontrolę pewnie jutro. Kwestia dotyczy też wiz wydawanych na wniosek uczelni. Wiem, że korespondencja między MSZ a różnymi ministerstwami była bogata. Polskie państwo rządzone przez PiS nie ma żadnej kontroli nad tym, kto do nas wjeżdża - dodał poseł opozycji.

