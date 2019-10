Afera w szkole policji w Szczytnie. Jest reakcja uczelni

Władze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie chcą podać do sądu autorów materiału stacji TVN, w którym padły poważne oskarżenia wobec komendanta uczelni insp. Marka Fałdowskiego.

Kariera naukowa rektora policyjnej uczelni budzi poważne wątpliwości, a jego pracownicy oskarżają go m.in. o plagiat i mobbing oraz składają doniesienia do prokuratury - poinformował w sobotę "Superwizjer" TVN. Autorzy reportażu na temat sytuacji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie ujawnili, że insp. Marek Fałdowski miał zmuszać swoich podwładnych do pisania rozdziałów jego pracy habilitacyjnej.