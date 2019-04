Skandal w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Młody wykładowca wygarnął dowódcom

Młody wykładowca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nie tylko napisał wniosek o odejście na emeryturę, ale dodatkowo na dwóch stronach wyjasnił, co myśli o swoich szefach. Zarzuca im niekompetencję, folwarczne metody zarządzania i nazywa ich "brakującym ogniwem teorii Darwina". Komendant szykuje pozew.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Młody wykładowca oskarża szefów

Prośba o zwolnienie ze służby

Podkomisarz sam o sobie pisze, że jest oficerem ze stopniem doktora, "który ma głowę pełną pomysłów i odpowiednie kompetencje do wykonywania swojego zawodu". Ponadto "cieszy się szacunkiem u studentów i słuchaczy uczelni". Nie wspomina, co dokładnie skłoniło go do podjęcia decyzji o odejściu na emeryturę, poza tym, że został do niej zmuszony.