Afera w studiu TVP. "Jest pan mendą". Co tam się wydarzyło?

Senatorowi Polski 2050 Jackowi Buremu puściły nerwy. Polityk zarzucał TVP Info, że dziennikarze "kryją to, że ktoś okrada Polaków". Miłosz Kłeczek uparcie stawał za państwową spółką i bronił jej polityki. - Pan robi zarzut, że paliwo nie jest drogie, czyli chciałby pan, żeby Polacy tankowali po 10 złotych. I kupowali chleb po 30 złotych, czego oczekiwał Donald Tusk? To jest pana marzenie, senatorze? Pan handluje rosyjskimi ogórkami, za co pan przepraszał? Może pana na to stać - atakował senatora Miłosz Kłeczek.