Afera w CBA. Były szef idzie na wojnę z obecnym

Paweł Wojtunik, były szef CBA, złożył zawiadomienie do prokuratury obecnego - Ernesta Bejdę. To efekt afery w CBA - były agent tej służby twierdzi, że Bejda zlecił mu "szukanie haków" na Wojtunika.

O Wojciechu J., byłym superagencie Biura, jest głośno od kilku tygodni. Oskarża on swoich byłych przełożonych, że został zwolniony po tym, jak trafił na nagranie ważnego polityka PiS w niedwuznacznej sytuacji z nieletnią prostytutką.

Wojtunik zawiadamia prokuraturę

Jak donosi tvn24.pl, Paweł Wojtunik w środę złożył do prokuratury zawiadomienie, w którym zarzuca Ernestowi Bejdzie przekroczenie uprawnień. - To tak rażący przykład poszukiwania materiałów obciążających na siłę, że nie może pozostać bez mojej reakcji. Dziennikarze zrobili swoją robotę śledczą. Ciekawe, czy zrobi to prokuratura - skomentował Wojtunik w rozmowie z TVN24.