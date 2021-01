Afera szczepionkowa na WUM. Bartosz Arłukowicz komentuje

- Patrzę na tę sytuację, ale uważam, że mylimy priorytety naszej dyskusji publicznej. Wydarzyły się rzeczy, które są wyjaśniane. Minister zdrowia nie powinien zajmować się rektorem WUM - mówił były minister zdrowia, europoseł PO Bartosz Arłukowicz w programie "Tłit", komentując apel ministra Niedzielskiego, by rektor WUM po aferze ze szczepionkami odszedł ze stanowiska. - Aktualnemu ministrowi zdrowia, jako szefowi NFZ, nie przeszkadzała współpraca z ministrem Szumowskim, który zamówił 1200 respiratorów u handlarza bronią. To jest tani okrzyk. Oczekuję od ministra zdrowia, żeby wyjaśnił, co zrobił minister Szumowski - kontynuował. - Ja nie jestem od osądzania rektora, mamy w Polsce inny problem - taki, że leży w magazynach 800 tys. szczepionek. Chcę, żeby minister zdrowia zajmował się skutecznym zaszczepieniem ludzi. Żeby ważył sprawy - przekonywał Arłukowicz. - Rzeczy na WUM nie powinny się wydarzyć, ale też nie powinno być zakupione dla Polski 1200 respiratorów, które się nigdy nie pojawiły. Mamy do wyszczepienia ponad 20 mln ludzi. Tym musimy się zająć - podsumował.

Rozwiń