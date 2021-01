Afera szczepionkowa. Kolejny samorządowiec zaszczepił się w poza kolejnością?

W rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim" Złotucha używa podobnej linii obrony. "Codziennie mam częste kontakty z pracownikami naszego szpitala i Centrum. To moja praca, jestem na pierwszej linii. Absolutnie nie mam sobie nic do zarzucenia. Mogłem się zaszczepić, bo należę do grupy "0". Do szczepienia zostałem wyznaczony tylko ja z 5 członków Zgromadzenia Wspólników Powiatowego Centrum Zdrowia" - czytamy na łamach gazety.