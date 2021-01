Ziaja Zakład Produkcji Leków informuje, że jest podmiotem uczestniczącym w produkcji i dystrybucji leków, przez co pracownicy firmy w ramach wytycznych Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie kolejności szczepień przeciwko COVID-19 oraz przyjętego w drodze uchwały Rady Ministrów Narodowego Programu Szczepień mogą być kwalifikowani do szczepień w tzw. etapie "0", jako pracownicy podmiotu produkującego oraz transportującego leki.

Szczepionka na COVID dla grupy "0"

Zgodnie z wytycznymi NFZ w tzw. etapie "0" uprawnieni do otrzymania szczepionki na COVID w szpitalach węzłowych są:

Szczepionki poza kolejką i głos z Pałacu Prezydenckiego. "Zabierają dostęp"

Szczepionka na COVID. Stanowisko firmy Ziaja

Przedstawiciele polskiego producenta kosmetyków dodają, że nie mają wiedzy na temat szans swoich pracowników na zaszczepienie. "Firma zamierza dokonać zgłoszenia swych pracowników, którzy z uwagi na dobrowolność szczepień wyrażą wolę zaszczepienia do szpitala węzłowego z dostępnej na rządowej stronie listy szpitali na terenie lokalnym, wskazując na podstawę wytyczne NFZ oraz Narodowego Programu Szczepień" - brzmi oświadczenie.

Ziaja zapewnia, że nie otrzymała żadnej propozycji odnośnie szczepionki na COVID. "Inicjatywa zgłoszenia pracowników do szczepień powstała wewnętrznie w ramach organizacji firmy, po analizie wytycznych NFZ i Narodowego Programu Szczepień oraz powzięciu na podstawie tej analizy informacji o możliwości zgłoszenia pracowników do szczepień na tym etapie. Szansa na zaszczepienie zależy od kwalifikacji do szczepień na podstawie zgłoszenia oraz od dostępności szczepionek" - kontynuują przedstawiciele firmy.