Afera śmieciowa na Dolnym Śląsku. Ujawniamy powiązania rodzinne urzędników

Teść i szwagierka burmistrza oraz syn wojewódzkiego inspektora – tak wyglądają powiązania rodzinne urzędników kontrolujących gigantyczne składowisko śmieci na Dolnym Śląsku. Wirtualna Polska ujawnia nowe fakty, które przez odpowiednie służby powinny być jak najszybciej wyjaśnione.

Na Dolnym Śląsku – we wsi Rudna Wielka w gminie Wąsosz - powstaje jedno z największych składowisk śmieci w Polsce. Kilka dni temu informowaliśmy o kontrowersjach wokół inwestycji, którą prowadzi firma Chemeko - System. Znajduje się ona na odrolnionej działce, w sprawie której zaawansowane śledztwo prowadzi prokuratura.

Chemeko odpowiada, że nastawia się na recykling, a nie składowanie odpadów. Z kolei samo wysypisko jest regularnie kontrolowane i w jego działaniu nie wykryto dotychczas żadnych nieprawidłowości. - Do spółki nie wpłynęły skargi, a ewentualne zastrzeżenia mieszkańców są rozpatrywane w ramach postępowań administracyjnych , prowadzonych przez stosowne organy – informuje Wirtualną Polskę Joanna Wołoszyn, kierownik Biura Zarządu Chemeko.

Konfilkt interesów? Urzędnicy twierdzą, że nie

A to właśnie m.in. do burmistrza trafiają skargi na składowisko. W ciągu ostatnich pięciu miesięcy wpłynęły do niego trzy pisma mieszkańców w sprawie Chemeko, po których kontrolowano wysypisko. Z jakim skutkiem? - Nie otrzymano informacji o żadnych nieprawidłowościach – czytamy w odpowiedzi, którą dostaliśmy z urzędu miasta.