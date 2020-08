Afera Sławomira Nowaka. Były szef GROM nie wpłacił kaucji, jest nowy zatrzymany

Były szef GROM Dariusz Z., podejrzany w tzw. aferze Sławomira Nowaka nie wpłacił do tej pory kaucji i nadal przebywa w areszcie - ustaliła Wirtualna Polska. Śledczy domagają się, by nie mógł on wyjść za kaucją i złożyli zażalenie w tej sprawie. W sprawie została zatrzymana kolejna osoba - Aleksander D. Nieoficjalnie, ma usłyszeć zarzuty złożenia obietnicy udzielenia korzyści majątkowej znacznej wartości byłemu ministrowi.

Sławomir Nowak nazywa prokuratorskie zarzuty "polityczną ustawką" (PAP)