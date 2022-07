Afera Pegasusa. Są kolejna nazwiska

- To, że byłem pod obserwacją służb, mnie specjalnie nie dziwi. Szokujące jest jednak to, że użyto do tego Pegasusa, oprogramowania, którym tropi się terrorystów. Zarzuty wobec mnie, które zresztą uważam za bezpodstawne, nie uzasadniają użycia takiego narzędzia do inwigilacji - tłumaczy w rozmowie z "Wyborczą" Tamborski.