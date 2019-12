Afera Mariana Banasia. Prezes NIK nie wytłumaczył się z gotówki

Marian Banaś ma pieniądze, których pochodzenia nie umie przekonująco wyjaśnić, a jego oświadczenie majątkowe jest pełne luk - uważa CBA. CBA. Raport służb z wynikami kontroli majątku prezesa NIK jest niejawny.

Centralne Biuro Antykorupcyjne podejrzewa, że Marian Banaś składał "nieprawdziwe oświadczenia majątkowe, zatajał faktyczny stan majątku oraz miał nieudokumentowane źródła dochodu”. Na początku grudnia do prokuratury trafiło zawiadomienie w tej sprawie. Prokuratura Regionalna w Białymstoku wszczęła śledztwo m.in. w sprawie oświadczeń majątkowych prezesa NIK. Za podanie nieprawdy w takim oświadczeniu grozi do pięciu lat więzienia.

Co wzbudziło największe zastrzeżenia kontrolerów z CBA? Chodzi o przeszło 200 tys. zł, które w domu ma prezes NIK - ustalił "Dziennik Gazeta Prawna". Jak miał tłumaczyć Banaś, pieniądze pochodzą z jego pracy w USA na przełomie lat 80. i 90.

Darowizna i inwestycja w rzeźbę

Marian Banaś nie wpisał także do oświadczenia majątkowego darowizny dla syna w wysokości prawie 2 mln zł. Darowiznę zrobił po sprzedaży kamienicy w Krakowie w połowie sierpnia tego roku. Syn zaś miał przeznaczyć te pieniądze na spłatę kredytu.

CBA miało też wątpliwości związane z jedną z inwestycji Mariana Banasia. Miał on ulokować w rzeźbie ponad 60 tys. zł, na czym zarobił ok. 10 tys. zł. Chodzi o piramidę finansową na rynku dzieł sztuki, którą zorganizowała Polka ze szwedzkim paszportem. Sprawą zajmuje się prokuratura, bo ludzie stracili na tym ok. 300 mln zł.