Afera Mariana Banasia. Marszałek Senatu chce rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim

Marszałek Senatu ponowił w środę zaproszenie dla Mariana Banasia na 10 grudnia na senacką komisję. - Zobaczymy, czy pan prezes przyjdzie, czy nie przyjdzie, bo Senat nie ma mocy sprawczej, żeby nakazać, ale ma moc zaproszenia - oświadczył prof. Tomasz Grodzki.

O sprawę prezesa NIK pytany był Marszałek Senatu, który w środę przebywał na roboczej wizycie w Brukseli - Nie wyobrażam sobie, żebyśmy dla jednej, partykularnej sprawy zmieniali konstytucję. Należy się zastanowić, czy nie ma innych sposobów, aby rozwiązać sytuację Mariana Banasia - przyznał prof. Tomasz Grodzki odnosząc się do tzw. plan B w sprawie prezes NIK.

Według chirurga taki prawny zabieg oznaczałby "obniżenie standardów demokratycznych". Z kolei "zmiana ustawy o NIK-u to jest trochę inne, acz równie poważne zagadnienie".

Marszałek Senatu podczas rozmowy z polskimi reporterami przyznał, że w sprawie prezesa Najwyższej Izby Kontroli próbował rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim. - Próbowałem umówić się z prezesem, złożyłem taką ofertę, ale on w tej chwili jest w szpitalu. Jeżeli będzie chciał porozmawiać na ten temat, (...) to porozmawiamy, aczkolwiek zachowam to na tę chwilę dla siebie - dodał Grodzki.