Afera Mariana Banasia. Jan Maria Jackowski komentuje ruch prezesa NIK

Jak rozumiem Jeżeli chodzi o tą kontrolę No to byłam na zarządzona czy przeprowadzona w czasach kiedy izba Pan prezes Krzysztof kwiat W tej chwili mamy do czynienia z nocny Pokontrolny Minos Z wyciąganie wniosków Analiza Tego Z tego raportu wynika I przypuszczam że tutaj pan prezes Marian No przede Będzie chciał się Przede wszystkim Profesjonalizmem i Mary to Żeby nie być oskarżonych na przykład przez opozycję że jest spolegliwy w stosunku do obozu rządowego Ani przez obóz rządowy że jest kolei spolegliwy wobec Przykład I z tego i taką mam sytuację to jest logiczna konsekwencja Sytuacji w jaki Nie nie zgadza się pan z komentatorami którzy wskazują że Dzisiejsza publikacja jest zemstą Mariana Banaszek No tak jest to odbierane W ten sposób NATO Nie wiem Czym czy takim motywem kierował się pan prezes Banaś czy profesjonalizmem Czy chęcią pokazania swojego profesora profesjonalizm I merytoryczności to już jest pytanie do pana prezesa Marian 12 cały czas oczekuje się państwo dymisji od szefa Najwyższej Izby Kontroli Oczywiście że oczekujemy natomiast jak widać pan prezes nie zamierza złożyć tej dymi Taką mamy sytuację