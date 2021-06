Afera mailowa. Premier: "jesteśmy w strukturalnym deficycie". Co z programami prorodzinnymi?

Jak informuje onet.pl w ujawnionej w piątek rzekomej korespondencji, Barbara Socha, wiceministra rodziny i polityki społecznej, przedstawiła szefowi Rady Ministrów informacje dotyczące strategii demograficznej, która miałaby trafić do programu Polski Ład. Wiceministra opisała trzy strefy, które wpływają na demografię, a dokładniej na przyrost ilości nowych urodzeń. Są to: opieka nad dziećmi do 3 lat, praca i mieszkanie. Barbara Socha miała zauważyć w korespondencji, że brak działania w powyższych obszarach może pogłębić zapaść demograficzną. Miała również poprosić o decyzję i poinformować o kwocie potrzebnej do rozpoczęcia działań, którą oszacowano między 10 a 12 mld zł.