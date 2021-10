Afera mailowa. "Odmaszerować!". Były prezes PKO BP miał pisać do Dworczyka

"Michał, mam pomysł i prośbę do Ciebie o dalsze kroki w sprawie tworzenia anglojęzycznej wersji PAP. Załączam kosztorys od Wojciecha Surmacza [prezesa PAP - przyp. red]. To wymaga jeszcze dalszych prac. Będę nad nim pracował. Otrzymałem to opracowanie od T. Przybka [prezesa Polska Press Grupy - przyp. red.], dotyczące połączenia z PAP (od Ciebie). Dalej proszę Cię, abyś wspierał mnie, aby zmuszać to towarzystwo do dobrej drogi" - czytamy w mailu skierowanym do szefa kancelarii premiera.