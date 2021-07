Afera mailowa. Kanał publikujący korespondencję Michała Dworczyka zablokowany

Michał Dworczyk: premier nie stracił jednak do mnie zaufania

W sprawie afery mailowej na początku tygodnia szef KPRM Michał Dworczyk zorganizował konferencję prasową, na której odniósł się do publikowanej korespondencji. Przyznał, że używał prywatnej skrzynki mailowej do spraw służbowych. Jak tłumaczył, robił to, ponieważ "decyzje stricte administracyjne są powiązane z decyzjami politycznymi i partyjnymi". - To bardzo trudne do rozgraniczenia - ocenił szef KPRM.