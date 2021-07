Afera mailowa. Do sieci trafił dokument adresowany do Jarosława Kaczyńskiego

Afera mailowa. Premier chciał wykorzystać kryzys na Białorusi?

We wtorek do sieci trafiły z kolei maile, których autorstwo przypisuje się premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Dotyczą one sytuacji, jaka powstała na Białorusi po zeszłorocznych wyborach prezydenckich. Treść opublikowanych wiadomości wskazuje, że Morawiecki w białoruskim kryzysie miał doszukiwać się korzyści politycznych dla rządu. ""Z całym szacunkiem dla walki Białorusinów, to też jest polityczne złoto dla nas" - miał napisać.