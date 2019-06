Afera korupcyjna we Wrocławiu. Były senator i jego syn zatrzymani przez CBA

CBA w Szczecinie zatrzymało 4 osoby w związku z powoływaniem się na wpływy w prokuraturze oraz udzielaniem korzyści majątkowej prokuratorowi. Zatrzymani to były senator i burmistrz Świebodzic Jan W., jego syn Tomasz oraz dwoje adwokatów: Ryszard B. i Agnieszka G.

Sprawa dotyczy korupcji we wrocławskim wymiarze sprawiedliwości, której badanie doprowadziło do ujawnienia afery hazardowej. Do zdarzeń będących przedmiotem śledztwa doszło w latach 2009-2010. Wówczas śledztwo prowadziło CBA we Wrocławiu.