Kolejne zarzuty dla byłego wiceministra. Dotyczą korupcji

Prokuratura przedstawiła Janowi Buremu uzupełnione i zmienione zarzuty. Dodatkowo były szef klubu PSL jest oskarżony o nakłanianie policjanta do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków oraz namawiania do wręczenia łapówki sędziemu.

Dodatkowo były sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa został oskarżony o nakłanianie policjanta do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Do zdarzenia doszło w 2013 r. Z kolei w 2016 r. Bury miał powoływać się na wpływy w sądach oraz nakłaniać do wręczenia łapówki sędziemu.