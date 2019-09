Afera hejterska w MS. Leszek Mazur przyznaje, że wiceminister wskazał mu kandydata do KRS

Afera hejterska w Ministerstwie Sprawiedliwości zatacza szerze kręgi, na jaw wychodzą nowe fakty. Okazuje się, że wiceminister Łukasz Piebiak zabiegał o zatrudnienie męża hejterki w KRS, Tomasza Szmydta. Przyznał to sam szef Rady, Leszek Mazur.



Szef KRS, Leszek Mazur (East News)

Wynik to z nagrania, które pochodzi z czerwca 2018 roku. Arkadiusz Cichocki dzwonił do szefa Krajowej Rady Sądownictwa, Leszka Mazura, by przekonać go, że sędzia Tomasz Szmydt to dobry kandydat do KRS.

Mazur był wówczas od kilku tygodni szefem KRS i szukał. Jak wynika z nagrania, do którego dotarł RMF FM, Leszek mazur jest zadowolony z Cichockiego.

Zaznacza, że sam Szmydt był dla niego osobą "enigmatyczną", natomiast został mu "wskazany" - jak sam to określił - przez wiceministra Łukasza Piebiaka.

Oto fragment rozmowy telefonicznej pomiędzy Arkadiuszem Cichockim a Leszkiem Mazurem, do której dotarł RMF FM:

Arkadiusz Cichocki: Dzień dobry, panie sędzio, ja pozwoliłem sobie zadzwonić, rozmawiałem z takim moim dobrym kolegą, można powiedzieć nawet przyjacielem, przypadkiem dowiedziałem się, że on idzie do pana do pracy, do pana sędziego w najbliższym czasie, więc chciałem tylko powiedzieć, mam na myśli sędziego Tomasza Schmydta i pracuje w ...

Leszek Mazur: No zgadza się.

Arkadiusz Cichocki: Panie sędzio, jeśli pan się zdecyduje z nim pracować to muszę powiedzieć, że to jest wspaniały człowiek, to jest ogromny patriota, dla mnie przyjaciel, więc jeśli pan będzie chciał kiedyś z nim...

Leszek Mazur: Powiem tak, cenna rekomendacja, cenna rekomendacja, bo to była jakaś enigmatyczna dla mnie osoba, natomiast pan minister Piebiak ją wskazał, natomiast ja się z nim spotykałem i z każdym kolejnym spotkaniem zdecydowanie nabierałem przekonania do niego (...).

Afera hejterska. Tomasz Szmydt wycofany z KRS Przypomnijmy, cofnięcie sędziemu Szmydtowi delegacji do Biura KRS nastąpiło po publikacjach portalu "Onet". Portal donosił, że na komunikatorze WhatsApp miała powstać zamknięta grupa o nazwie "Kasta", wymieniająca się pomysłami na oczernianie niektórych sędziów. Według mediów miał do niej należeć także sędzia Tomasz Szmydt.

Szmydt prywatnie jest mężem "Emilii", która miała pisać donosy obyczajowe na sędziów i rozsyłać je po mediach. Jej osoba ma związek z wiceministrem sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem, który miał nadzorować i koordynować akcję hejtu wobec sędziów ze stowarzyszenia "Iustitia". Piebiak miał być w stałym kontakcie właśnie z internautką "Emilią", która miała przygotować serię anonimów oczerniających prof. Krystiana Markiewicza oraz sędziego Piotra Gąciarka.

