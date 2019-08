Afera w ministerstwie sprawiedliwości. "Emilia" ujawniła skandal i teraz musi się ukrywać

Jak ustaliła Wirtualna Polska, główna bohaterka skandalu w resorcie sprawiedliwości Emilia Sz. "Emi" od ujawnienia afery musi się ukrywać. Dostaje pogróżki, obawia się o swoje życie. Nad jej bezpieczeństwem czuwają byli funkcjonariusze służb, a w jej imieniu wypowiadają się pełnomocnicy.

I jak dodają, Emilia Sz. pojawi się na konferencji prasowej i wystąpi przed kamerami, ale na pewno nie będzie to w tym tygodniu. Bohaterce afery w resorcie sprawiedliwości została też przydzielona ochrona. Mają ją chronić profesjonalni i wyszkoleni byli funkcjonariusze służb. Nieoficjalnie - są to byli policjanci.

Po ujawnieniu afery do dymisji podał się wiceminister Łukasz Piebiak, a jego zaufany współpracownik sędzia Jakub Iwaniec zakończył delegację w resorcie sprawiedliwości. Z kolei w poniedziałek wieczorem na stronach TVP Info opublikowano list męża Emili Sz. List został formalnie wysłany do Onetu, ale dziennikarze TVP Info "nieoficjalnie" do niego dotarli jako pierwsi.