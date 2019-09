Miał brać udział w aferze hejterskiej. Tomasz Szmydt może wrócić do orzekania

Naczelny Sąd Administracyjny - Sąd Dyscyplinarny zdecydował, że sędzia Tomasz Szmydt może wrócić do orzekania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Miał on brać udział w aferze hejterskiej, inspirowanej i kierowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

- Sąd podzielił naszą argumentację dotycząca braku podstaw prawnych i faktycznych do tego, aby odsunąć od orzekania pana sędziego Tomasza Szmydta, i niezasadności podjęcia uchwały o zawieszeniu w czynnościach służbowych pana sędziego - skomentował w rozmowie z PAP pełnomocnik sędziego Szmydta adwokat Bartosz Lewandowski. - W naszej ocenie jest to jeden z pierwszych kroków, żeby oczyścić imię pana sędziego Szmydta, któremu przypisano udział w jakiejś aferze hejterskiej, inspirowanej i kierowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości - dodał.

Mecenas Lewandowski wyraził zadowolenie, iż NSA "zdecydował, że pan sędzia może być przywrócony do obowiązków służbowych". Poinformował, że według jego wiedzy Szmydt ma zamiar wrócić do swoich obowiązków zawodowych. - Pan sędzia od początku był (do tego) przygotowany" - powiedział. Podkreślił, iż "sędzia stoi na stanowisku, że działanie prezesa WSA było niezasadne i w gruncie rzeczy nie miało żadnych podstaw".