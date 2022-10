Adwokatka z Krakowa zaraz po porodzie zleciła porwanie kobiety, z którą miał ją zdradzić mąż

Do porwania doszło dwa dni po odebraniu dziecka ze szpitala przez Sylwię K. W pomoc przy przestępstwie został zaangażowany siostrzeniec Sylwii K., ten z kolei poprosił o pomoc swojego kolegę. Sylwia K. została w Krakowie, a osoby którym zleciła porwanie wyruszyły samochodem do podkrakowskiego miasteczka Skała. Tam prosto z ulicy porwali kobietę, którą adwokatka podejrzewała o romans z mężem. Porwana została wrzucona do bagażnika. Po pewnym czasie udało jej się wyswobodzić i uciec. Od razu zaalarmowała policję.