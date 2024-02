Adwokaci inwigilowania Pegasusem? Prezes NRA pisze do Tuska i Bodnara

W pismach do premiera i ministra sprawiedliwości prezes NRA odniósł się do uzyskanych w 2021 roku i na początku 2022 odpowiedzi od ówczesnego premiera i wicepremiera oraz ówczesnego przewodniczącego sejmowej komisji, wskazując, że w świetle podanych przez obecnego premiera Donalda Tuska informacji, zasadne są wątpliwości co do tego, czy zawarte w tamtych odpowiedziach informacje odzwierciedlały stan rzeczywisty.