Reuters: USA miały odrzucić sugestie Putina. W tle wojna w Ukrainie

Jedno z rosyjskich źródeł, na które powołuje się agencja, cytuje słowa Putina: "Wiedziałem, że nic nie zrobią". Według tego źródła, Amerykanie przerwali kontakty, których nawiązanie zajęło dwa miesiące. Inny informator z Rosji twierdzi, że "Amerykanie nie wierzyli, że Putin jest szczery w kwestii zawieszenia broni - ale on był i jest gotowy do dyskusji na ten temat. Jednak Putin jest również gotowy walczyć tak długo, jak to konieczne".