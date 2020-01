Adrian Zandberg o reformie emerytalnej. "PiS pokazuje, kto tu jest totalny"

Poseł Lewicy Adrian Zandberg nie ukrywa pesymizmu w sprawie Magdaleny Biejat, którą PiS chce usunąć ze stanowiska przewodniczącej sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Zandberg jest też rozczarowany podejściem rządzących do propozycji Lewicy ws. emerytur.

- PiS ma większość we wszystkich komisjach sejmowych. Trzeba powiedzieć otwarcie, że może odwołać wszystkich przewodniczących. PiS nie przeszkadzają neoliberałowie, ale prospołeczna przewodnicząca, która walczy o wyższe emerytury - ocenił na antenie Radia Zet.

Zandberg przypomniał również o propozycji podwyższenia emerytur, którą na ostatnim posiedzeniu sejmowej komisji przedstawiła Lewica. - Szkoda, że media nie zajęły się ostatnim posiedzeniem, na którym wnioskowaliśmy o podniesienie minimalnej emerytury do 1600 zł brutto. (…) Zagrożenie ubóstwem emerytów wciąż rośnie. My wskazaliśmy, jak można zgromadzić środki konieczne, by wypłacić podwyżki - tłumaczył. - PiS pokazało kto tu jest totalny. Opozycja przyszła z dobrym i kompletnym rozwiązaniem, a rządzący odrzucili je tylko dlatego, że nie pochodziło od nich - dodał.