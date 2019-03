Adres - Nowogrodzka. Część resortu zdrowia zmienia siedzibę

Nawet dziecko wie, że najważniejsze decyzje w Polsce zapadają przy ulicy Nowogrodzkiej. Wiedzą to również w ministerstwie zdrowia: dwa tamtejsze departamenty (Oceny Inwestycji oraz e-Zdrowia) właśnie przeniosły się w pobliże centrali PiS.

Skąd pomysł na przeprowadzkę? Grodzki ma swoją teorię. - Była rewolucja, jeśli chodzi o departamenty, zapewne by pozbyć się niewygodnych ludzi. Przeorganizowali je. Według moich informacji to departamenty podlegające pod ministra Cieszyńskiego i Gadomskiego przenoszą się bliżej ośrodka władzy - przekonuje senator.

- Wygląda na to, że minister Szumowski jest tam figurantem, który nie orientuje się, co się dzieje. Trzeci był wiceminister Czech, ale już go nie ma - mówi Grodzki o personalnych "układankach" w resorcie. Polityk PO przypuszcza, że "skrajnie niekorzystna" umowa na wynajem kolejnych pomieszczeń została podjęta niejako za plecami ministra Łukasza Szumowskiego.