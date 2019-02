Szczere wyznanie ministra Szumowskiego: raz w życiu paliłem marihuanę

Zaczęło się od rozmowy o uzależnieniach a skończyło się na szczerym wyznaniu ministra zdrowia. Łukasz Szumowski wyznał, że raz w życiu palił marihuanę. - To skończyło się fatalnie. Nigdy więcej! - stwierdził polityk.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Szumowski szczerze o marihuanie (PAP)

Minister Szumowski był gościem radia RMF FM. Polityk był pytany m.in. o to, czy marihuana zostanie w Polsce zalegalizowana jako używka. - Mam nadzieję, że nie będzie, bo przykłady krajów, gdzie została zalegalizowana, wyraźnie pokazują, że problem z uzależnieniami rośnie - odparł szef resortu zdrowia.

Łukasz Szumowski zwrócił uwagę na to, że "dane medyczne wskazują na to, że marihuana jest używką, która po pierwsze prowadzi do uzależnień, a po drugie zwiększa użycie pozostałych narkotyków".

To jednak nie wszystko. Minister przyznał, że "raz w życiu spróbował" marihuany. - Fatalnie to się skończyło. Nigdy więcej. Nie nadaję się do takich rzeczy. Chyba zbyt mocno reaguję na szczęście - zażartował polityk.

Co dalej z infolinią?

Podczas rozmowy poruszona została również kwestia m.in. zapowiadanej infolinii onkologicznej. To flagowy pomysł resortu zdrowia. Jego celem jest ułatwienie pacjentowi dostępu do informacji na temat leczenia onkologicznego. Chodzi m.in. o to, gdzie umówić się na pierwszą wizytę oraz jakie badania należy przeprowadzić.

Na razie taka infolinia działa na terenie dwóch województw: świętokrzyskim i dolnośląskim. Niedługo ma się to zmienić. - Za chwilę będą dla kolejne dwa województwa. Trwają analizy. Prawdopodobnie będzie to województwo kujawskie, pomorskie - powiedział Szumowski.

Na antenie RMF FM przypomniano również o infolinii NFZ. Jednak na razie nie jest ona dostępna całą dobę. - W tej chwili działa od 8:00 do 16:00. Trwa przetarg na obsługę całego kraju w zakresie informacji - tłumaczy Szumowski.

Dzwoniąc pod numer 800 190 590 można uzyskać najważniejsze informacje dotyczące służby zdrowia. To znaczy? - Choćby takie podstawowe rzeczy, jak gdzie jest najbliższa nocna świąteczna pomoc lekarska... - zaczął wymieniać minister. - Ale to za dnia mówimy, gdzie jest nocna pomoc lekarska, bo jakby w nocy zachorował to przecież nie zadzwoni... - przerwał prowadzący.

Szumowski zwrócił uwagę na to, że za trzy miesiące powinna funkcjonować ogólnopolska, całodobowa infolinia, "gdzie o 1:30 w nocy, jak się obudzimy z bólem głowy potężnym to możemy się dowiedzieć, gdzie pójść". - Po drugie, często są ogromne różnice w dostępie do świadczeń kolejek i pacjent może się dowiedzieć, gdzie najszybciej może mieć wymieniony staw biodrowy - podkreślił polityk.

ZOBACZ WIDEO: Piotr Liroy-Marzec o marihuanie. "Efekty uboczne chemii są dużo gorsze"

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl