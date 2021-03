Adam Niedzielski zaatakowany bez pardonu. Stanisław Karczewski wyśmiał złośliwości

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był Stanisław Karczewski. Wicemarszałek senatu odniósł się do ataku opozycji na Adama Niedzielskiego. - Pan Borys Budka nie jest lekarzem - powiedział Karczewski i dodał, że przewodniczący PO nie powinien zabierać głosu. - Ja jestem przerażony tym, co robi opozycja - przekazał rozmówca Agnieszki Kopacz. - Jesteśmy proszę państwa na wojnie. Jeśli jeszcze opozycja nie wie, to niech usłyszy, że walka z koronawirusem to jest wojna. A na wojnie jesteśmy my z PiS-u i oni z PO, PSL-u. My wszyscy - wyjaśnił wicemarszałek i zaznaczył, że "wspólnie powinniśmy działać i wspierać się". - Ja już nie mogę słuchać tych konferencji pana Budki i Kosiniaka-Kamysza, którzy tylko krytykują, a czasami opowiadają naprawdę bzdury - przekazał gość WP.

