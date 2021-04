Adam Niedzielski przegrywa z pandemią? Wojciech Maksymowicz podał dramatyczne dane

Adam Niedzielski przegrywa z pandemią? Według Wojciecha Maksymowicza, parametrem, który o tym może więcej powiedzieć, jest to, jak sobie radzimy w porównaniu do innych krajów europejskich. - Jesteśmy w tej chwili na najgorszej pozycji. Bez przerwy mamy pierwsze pozycje w ilości nowych zachorowań i zgonów. To jest ten miernik, innych nie ma - powiedział w programie "Tłit". Powiedział, że w tej chwili najczęściej umierają chorzy po 60. roku życia. - Ci, jeśli się teraz nie zgłaszają do szczepień, to są samobójcy - podkreślił Maksymowicz. Stwierdził, że trzeba to ludziom uświadomić.

