Adam Niedzielski przedstawił prognozę. Emilia Cecylia Skirmuntt skontrowała ministra zdrowia

Minister zdrowia Adam Niedzielski w wywiadzie dla tvn24.pl stwierdził, że świat nigdy już nie wróci do normalności znanej sprzed czasów pandemii. - Część z nas już zawsze będzie używała maseczek i będzie trzymała dystans w obawie przed zakażeniem - powiedział minister. - Uważam, że politycy powinni wypowiadać się o polityce, a naukowcy o nauce. Zupełnie nie zgadzam się z panem ministrem, ponieważ każda pandemia miała swój początek, środek i koniec - skomentowała w programie "Newsroom" w WP słowa ministra wirusolożka ewolucyjna Emilia Cecylia Skirmuntt z Uniwersytetu Oksfordzkiego. - Obserwując inne pandemie, jak na przykład pandemia grypy hiszpanki, wiemy, że one trwały latami. Pamiętajmy jednak, że nie mieliśmy na nie szczepionek. Teraz mamy szczepionki. Przed szczepionkami, przed wynalezieniem leków, każda pandemia ostatecznie kiedyś się kończyła, tylko że zabierała ze sobą o wiele więcej ofiar. W tym przypadku jesteśmy na o wiele lepszej pozycji - dodała. Przyznała jednak, że być może jakieś zmiany zajdą. - Pandemia grypy hiszpanki sprawiła, że zaczęliśmy powszechnie używać paszportów - stwierdził gość programu "Newsroom". - Nie sądzę jednak, by było aż tak źle, jak mówi minister - dodała Emilia Cecylia Skirmuntt.

