Adam Niedzielski nękany pod domem. Michał Woś: minister może już czuć się bezpiecznie

Grupa kilkunastu osób zaczaiła się przed blokiem, w którym mieszka minister zdrowia. Następnie weszli oni za Adamem Niedzielskim do budynku, a później - gdy wsiadł do windy - pobiegli za nim po schodach. Po tym incydencie minister został objęty ochroną, sam złożył też wniosek w prokuraturze o ściganie osób, które naruszyły jego prywatność. - Trzeba to jasno powiedzieć: jest duża frustracja ze strony ludzi, narastają teorie spiskowe, dziwne filmiki z żółtymi napisami. Na pewno nie może być zgody na nachodzenie polityków w mieszkaniach czy zakłócania ich miru domowego. Państwo musi skutecznie chronić osoby, które realizują zadania na nie nałożone - oświadczył w programie "Tłit" wiceminister sprawiedliwości. Michał Woś dodał, że "prokuratura podjęła odpowiednie działania", a Adam Niedzielski "może już czuć się bezpiecznie".