Adam Niedzielski do dymisji? Zdecydowana reakcja z PiS

Czy minister zdrowia Adam Niedzielski powinien podać się do dymisji? - pytany był w programie "Newsroom" WP Bolesław Piecha z PiS. - Oczywiście, że nie. Nie zmienia się zaprzęgu w środku rzeki. Na razie jesteśmy przed piątą falą pandemii. Ten wirus, który nas atakuje, Omikron, nie jest jakoś specjalnie rozpoznany. Będziemy się jeszcze z nim zmagać. Nie wydaje mi się, żeby pan minister Niedzielski miał podać się do dymisji. Swoją funkcję spełniał nie najgorzej, na tle innych ministrów zdrowia wcale nieźle - stwierdził. Piecha zabrał także głos w sprawie serbskiego tenisisty Novaka Djokovicia. Przypomnijmy, w niedzielę zapadła ostateczna decyzja ws. pobytu sportowca w Australii. Jego wiza została anulowana i tym samym lider rankingu ATP musiał opuścić kraj, co znaczy, że nie zagra w wielkoszlemowym Australian Open 2022. Wszystko przez to, że Djoković nie zaszczepił się przeciw COVID-19. Co na to Piecha? - Zazdroszczę Australii takiego rządu - powiedział w programie "Newsroom".