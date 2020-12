Adam Niedzielski dla WP: przedszkolanki będą w 1. grupie osób, którę będą mogły się zaszczepić

Adam Niedzielski był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Minister zdrowia przekazał, jak mają wyglądać szczepienia wśród nauczycieli. - Rozważamy różne modele. Jednak tym modelem podstawowym jest to, że zarówno nauczyciele, jak i grupa ludzi 60+ będą mieli wystawione e-skierowanie. Na jego podstawie będą mogli wybrać punkt, w którym będą się szczepili, dzwoniąc na infolinię po 15 stycznia - powiedział Niedzielski. - Oprócz tego wizytę będzie można zamówić poprzez internetowe konto pacjenta - dodał polityk. Adam Niedzielski odniósł się także do pomysłu grupowych szczepień nauczycieli. - O ile szkoła ma zarejestrowany zespół szczepienny, to byłoby to możliwe. My na razie dopuściliśmy tylko i wyłącznie możliwość sczepiania przez punkty szczepienne, które są zarejestrowane przez podmioty lecznicze - wyjaśnił gość Agnieszki Kopacz. - Jak szkoły będą duże, to nie widzę problemu, aby umówić się z jednym z zespołów szczepiennych, żeby on przyjechał i zaszczepił całą grupę - dodał szef resortu zdrowia. Adam Niedzielski przekazał także dla Wirtualnej Polski, że przedszkolanki oraz nauczyciele najmłodszych klas będą w pierwszej grupie osób, które będą mogły się zaszczepić przeciwko koronawirusowi.

