Adam Michnik ostrzega przed PiS. "Ale do władzy wyniósł ich naród"

Uważam, że nikt nie może obywatelom narzucić tego, jak mają głosować - powiedział Adam Michnik, redaktor naczelny "Gazety Wyborczej". Były opozycjonista i kandydat w wyborach sprzed 30 lat mówił, że o to walczył w PRL.

Michnik w rozmowie z Jackiem Żakowskim na antenie TOK FM stwierdził, że po to siedział w komunistycznym więzieniu, żeby "Polacy mogli sobie wybierać takich kandydatów do parlamentów, jakich chcieli".

- W III Rzeczpospolitej wiele razy się rozczarowałem, jeśli chodzi o ludzi, o jakość tego wyboru. Uważam jednak, że nikt nie może obywatelom narzucić tego, jak mają głosować. W demokracji nie można się obrażać - zastrzegł i dodał, że "PiS do władzy wyniósł naród".

- Można powiedzieć, że stosowali nieeleganckie chwyty czy posługiwali się nieprawdą, ale Polacy dokonali takiego wyboru. Nie mogę zakładać, że jestem mądrzejszy, czy mam większe prawo do decydowania niż inni Polacy - mówił Adam Michnik .

Zaznaczył także, że w demokracji zawsze, jakaś grupa jest niezadowolona z władzy. - To respektuję, ale mam poczucie, że duża część społeczeństwa została zmanipulowana i wprowadzona w błąd - ocenił.

- Przez to wyłoniony został do władzy ruch polityczny, który psuje państwa i demokrację. Robi to poprzez godzenie w publiczne media, trójpodział władzy, upartyjnianie służb czy izolowanie Polski w UE oraz posługiwanie się mową nienawiści - wyliczał gość TOK FM.