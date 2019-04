Bronisław Wildstein w obronie Adama Michnika. "Osaczony stary człowiek"

"Grupa facetów dopada starego człowieka, ubliżają mu i nagrywają zdarzenie. Osaczony to Adam Michnik. Czy to coś usprawiedliwia?" - pyta oburzony postawą mężczyzn Bronisław Wildstein, działacz opozycji w czasach PRL i publicysta.

"Grupa napastników często zwraca się do Michnika per ty. Kto ich do tego upoważnił? – To moralny degenerat – pokrzykują nad nim. Jakie jest usprawiedliwienie dla tego typu postępowania?" - pyta na łamach wpolityce.pl Bronisław Wildstein. Publicysta tygodnika "Sieci" jest wyraźnie zniesmaczony postawą mężczyzn.