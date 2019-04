Wybory do PE 2019. Sondaż. Zmniejsza się przewaga PiS nad Koalicją Europejską

Gdyby wybory europejskie odbyły się w miniony weekend, wygrałaby je partia rządząca z poparciem na poziomie 39 proc. Koalicja Europejska - jak wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "SE" - depcze jednak PiS-owi po piętach i może liczyć na 35 proc. głosów.

- Jedni i drudzy mają takie same szanse wygrać. Wszystko będzie zależało od tego, komu uda się skuteczniej zmobilizować swój elektorat do pójścia na wybory. Na korzyść Schetyny może działać fakt, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego chętniej biorą udział mieszkańcy wielkich miast - mówi w rozmowie z "SE" politolog Sebastian Gajewski. Jak wskazuje, "do ostatniej chwili piłka będzie w grze".