Sondaż. Zaskakujący zwycięzca II tury wyborów prezydenckich

Andrzej Duda pokonany w II turze wyborów prezydenckich? Zdaniem socjologów z IBSP to możliwe rozwiązanie. Z przeprowadzonego przez nich sondażu wynika, że obecnie urzędującego prezydenta mógłby pokonać Rafał Trzaskowski.

II tura nie dla Dudy

Poparcie dla Tuska zdecydowanie wzrosłoby w drugiej turze. Pojedynek między obecnym szefem Rady Europy a urzędującym prezydentem rozstrzygnąłby się na korzyść pierwszego. Z sondażu wynika, że Tusk pokonałby Dudę 52,9 do 45,3 proc.

Zaskoczeniem jest wynik innego hipotetycznego pojedynku. Gdyby rywalem Andrzeja Dudy byłby Rafał Trzaskowski , również nie stałby na straconej pozycji. Mało tego, z w sondażu uzyskał on 49,3 proc. wskazań, a obecny prezydent 47,9.

"Czysta publicystyka"

Łukasz Pawłowski z portalu stanpolityki.pl, który opublikował sondaż (należy do tej samej grupy badawczej, co IBSP), zastrzegł, że takie zestawienie drugiej tury wyborów prezydenckich "to czysta publicystyka" - czytamy na wyborcza.pl.