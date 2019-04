Adam Michnik był zaczepiany w sądzie. Magdalena Ogórek, kiedyś też atakowana, dziś komentuje

W sieci pojawiło się nagranie z Adamem Michnikiem. Widać na nim, jak na korytarzu sądowym dwóch mężczyzn zadaje redaktorowi naczelnemu "Gazety Wyborczej" pytania. Padają w nich obraźliwe tezy. - Trzeba radzić sobie z trudnymi sytuacjami i odpowiadać na pytania - komentuje w rozmowie z WP Magdalena Ogórek.

Idąc korytarzem był przez nich nagrywany. Mężczyźni zadawali mu pytania: "Kto musi zatwierdzać u pana jakiekolwiek artykuły?", "Co powiesz o polskiej sprawiedliwości?", "Dobrze jest ludzi oczerniać? Czy sprawia przyjemność oczernianie ludzi w prasie".

"Ten człowiek się zdegenerował. To proszę państwa degenerat moralny" - mówił jeden z nich. Redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" ignorował mężczyzn i nie odpowiadał na zadawane mu pytania. Udał się do wind, a gdy jedna z nich przyjechała, wsiadł do niej i odjechał.