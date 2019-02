Magdalena Ogórek przerywa milczenie po ataku pod TVP. Dwa wpisy

"Niepotrzebnie się zdenerwowałam, bo okazało się, że wśród otaczających nie było szaleńca" - napisała Magdalena Ogórek trzy dni po incydencie, do którego doszło pod siedzibą TVP.

Co na to Ogórek? We wtorek wieczorem znów zabrała głos na Twitterze. "Niepotrzebnie się zdenerwowałam, bo okazało się, że wśród otaczających nie było szaleńca. Dla nich to były tylko grupowe igraszki. Mamy dalej wolność słowa (jeżeli Policja pomoże się wydostać). Mówią, że mnie zaatakowali, bo uśmiecham się i nie zginam karku, czyli można napadać" - napisała.