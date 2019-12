Adam Bodnar o projekcie PiS: to próba odwrócenia uwagi

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar nie ma wątpliwości. Projekt PiS dotyczący dyscyplinowania sędziów, to coś "szalenie niebezpiecznego, co stoi w absolutnej sprzeczności zarówno z konstytucją, jak i prawem europejskim".

- Już teraz widzimy, że sędziów, za cokolwiek, co zrobią i co jest sprzeczne z oczekiwaniami rzeczników dyscyplinarnych, czekają postępowania wyjaśniające tudzież dyscyplinarne - stwierdził w "Faktach po Faktach" Bodnar. - Już teraz ten trend stawiania zarzutów i wszczynania postępowań wyjaśniających jest widoczny - dodał.

- Teraz chodziłoby o to, żeby legitymizować to ustawowo i żeby sędziowie w ogóle nie mieli odwagi sięgnąć po jakąkolwiek próbę własnego interpretowania konstytucji i prawa europejskiego - tłumaczył Bodnar posunięcie posłów PiS.

Jego zdaniem zapisy projektu PiS to coś "szalenie niebezpiecznego". - Coś, co stoi w absolutnej sprzeczności zarówno z konstytucją, jak i prawem europejskim - stwierdził rzecznik praw obywatelskich. Uważa, że jet niebezpieczny nie tylko dla sędziów ale także "pośrednio dla nas, obywateli". - Mamy prawo do sądu niezależnego, a nie sądu, który jest podporządkowany politykom. Po to był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, po to były protesty obywatelskie, moje wystąpienia w Sejmie i Senacie, ale też wielu innych osób, żeby do tego nie doprowadzić - tłumaczył Bodnar.