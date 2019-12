Tomasz Grodzki: to symboliczne, że ta ustawa pojawia się 13 grudnia

Będziemy bronić konstytucji i będziemy bronić fundamentów demokracji wszystkimi metodami, które są przypisane Senatowi - zapowiedział marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki. Tak zareagował na pytania o złożony przez PiS w czwartek wieczorem projekt nowelizacji ustaw sądowych, zmierzający m.in. do dyscyplinowania sędziów.

- To symboliczne, że ustawa dyscyplinująca sędziów pojawia się w okolicach 13 grudnia, co nam, Polakom, kojarzy się jednoznacznie negatywnie i tragicznie: z wprowadzeniem stanu wojennego - tak marszałek Senatu Tomasz Grodzki skomentował z łożony przez Prawo i Sprawiedliwość projekt zmian w ustawach sądowych , dotyczący m.in. dyscyplinowania sędziów i zmian w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego.

- Ta ustawa, a przynajmniej jej zapowiedzi wyglądają niezwykle niebezpiecznie - ocenił w rozmowie z dziennikarzami. - Z pewnością - czego nie potrafię zrozumieć - to jest kolejny krok do kruszenia władzy sądowniczej. Na to nie może być zgody nikogo, kto rozumie, na czym polegają fundamenty demokracji - dodał.