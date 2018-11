Adam Bielan: w tym wypadku państwo zareagowało błyskawicznie

Według Adama Bielana, premier zareagował błyskawicznie zwołując spotkanie szefów służb oraz przyjmując dymisję szefa KNF Marka Chrzanowskiego. - Zakładając, że nagranie jest autentyczne jego postawa jest nie do obrony i dobrze, że podał się do dymisji – stwierdził wicemarszałek Senatu.



Polityk Zjednoczonej Prawicy pytany o ostatnie wypowiedzi Beaty Szydło nie chciał ich komentować. Wicepremier mówiła m.in. w RMF FM czy Polskim Radiu 24, że istnieje na nią jakieś "zlecenie". - To są ludzie, którzy na naszym zapleczu funkcjonują. Którzy źle rozumieją wspólnotę celu. To szkodzi całemu obozowi. Nie boję się o tym mówić. Nie wystraszę się i nie będę siedzieć cichutko. Wiem, że polityka nie jest dla grzecznych panienek. Ale proszę o cofnięcie tego zlecenia – mówiła Beata Szydło w telewizji wPolsce.pl.

Wicemarszałek Senatu nie chciał też odpowiadać na pytanie, czy po wyborach do Parlamentu Europejskiego dojdzie do rekonstrukcji rządu. Stwierdził tylko, że ministrowie, którzy dostaną się do PE będą musieli zrezygnować z funkcji w rządzie. Jednak nie zdradził, którzy politycy PiS będą startować w przyszłorocznych wyborach do europarlamentu. Na razie jedynie Beata Szydło zapowiedziała, że jest gotowa startować w tych wyborach.