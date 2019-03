Adam Bielan tłumaczy, dlaczego startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego

- Niczego nie wychodziłem, dostałem taką propozycję i ją przyjąłem - zapewnia Adam Bielan, wicemarszałek Senatu, pytany o kandydowanie do Parlamentu Europejskiego. Pytany, czy przeważyły względy finansowe, szczerze odparł: "no, pewnie tak".

Pytany czy aspekt finansowy ma znaczenie odparł: "No, pewnie tak". - Chociaż gdyby europosłowie zarabiali tyle, co posłowie na Sejm, a tak było kilkanaście lat temu, zanim wprowadzono ustawę o jednolitym statucie, to również chciałbym być w PE, bo tam się dzieją bardzo ważne rzeczy dla naszego kraju, dla całego kontynentu, ale również dla naszego kraju - zapewnił. - Zdecydowana większość prawa, które obowiązuje dziś w Polsce, to jest prawo stanowione przez KE i PE - dodał.