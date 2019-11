WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze adam bielan + 3 kamila gasiuk-pihowiczkrstłit Natalia Durman 1 godzinę temu Adam Bielan oburzony słowami Kamili Gasiuk-Pihowicz: żeby być na jej poziomie, musiałbym ją porównać do Hitlera "PiS wybrał sowieckie metody" - stwierdziła Kamila Gasiuk-Pihowicz, komentując głosowanie ws. KRS. Co na to europoseł PiS Adam Bielan? -... Rozwiń PiS wybrał sowieckie metod Powiedz … Rozwiń Transkrypcja: PiS wybrał sowieckie metod Powiedziała Śniadanie w Polsat News o głosowaniu Yves KRS To są z dzieckiem Nie Nie znam tego komentarza jestem szczęśliwy że mógłbym Weekend Wysłucha Takich bzdur haniebnych wzór boję Ktokolwiek porównuj Sposób postępowania Sobie tam I czy Ale system totalitarny ma na koncie miliony istnień Kobiety wymordował Przyciemniony To znaczy że nie nadaje się do Powinien odejść Dokładnie Większość w sejmie musi się uciekać do takich jak jak anulowanie głos Ja żeby być na poziomie pani gasiuk-pihowicz musiałbym ją teraz porównać do Hitlera Do tego Bo to jest absurd Widać że Ludzie którzy Próbują za wszelką cenę zaistnieć w mediach przebić się Ze swoją cyto Wymyślają coraz bardziej bzdurne jechanie Stwierdzenia to sprawia że debata Poziom d Publiczny w Polsce jest coraz niższy i to odstręcza bardzo wielu wyborców od głosowania właśnie takie wypowiedzi jak pani Porównywanie do porównywanie demokratycznej w Party która świeżo co Zdobyła największy mandat W jakichkolwiek wyborach w Polsce bo na naszą listy zjednoczonej prawicy padło najwięcej Stolik wyborów parlament Do Związku Radzieckiego który ma koń 10 minut ISS No to jest Hania Topola biała Czy w takim razie partia która wygrywa Ma takie poparcie musi się uciekać do takich metod jak anulowanie Bo wynik jest nie To można pytanie zadać radosławowi sikorskiemu który przeprowadził dokładnie takie Anulowanie wyników głosowania w kwietniu Roku Przybyło Generalnego inspektora danych osobowych Politycy Platformy Obywatelskiej zaczęli mówić W trakcie głosowania Problem Maszyna do głosowania i zarządził ponowne głosowanie Pani gasiuk pihowicz która wtedy również był Posłem na sejm mówię o Sobieskim Sikorskiego No oczywiście że